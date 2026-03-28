◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ２―５ヤクルト（２８日・横浜）「８番・投手」で出場したヤクルト・山野太一投手が投打に活躍した。２回２死一、三塁。ヤクルト・山野は入江が投じたフォークボールに食らいついた。緩いゴロが三遊間に転がると、全速力で一塁を駆け抜けた。先制の適時内野安打を「先制点がほしかったので食らいついていこうと思いました」と静かに振り返った。投げては最速１５０キロの速球にスライダー、チェ