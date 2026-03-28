◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ２―５ヤクルト（２８日・横浜）ＤｅＮＡは点を取れば取られるという後手後手の展開。１点を先行された直後の２回、林琢の適時打で追いつくも、３回に先発の入江が３失点。３回にビシエドの適時打で１点を返したが、４回以降は無得点に終わった。相川監督は「なかなか点を取るというところで上回れていないところは事実。なかなか難しくはなっていますが、そこをなんとか１、２点相手より上回って