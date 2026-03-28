◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ２―５ヤクルト（２８日・横浜）５年ぶりに先発を務めたＤｅＮＡ・入江大生投手が４回を投げて被安打５、４失点で初黒星を喫した。速球は最速１５３キロを記録するも３回までに４失点。「点を取ってもらった後の投球で失点してしまい、申し訳ないと思っています。オープン戦で出なかった課題もあったので、しっかり修正して次につなげたいです」と次戦を見据えた。