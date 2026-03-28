第１子を出産し育児休暇から復職した日本テレビ・滝菜月アナウンサーが２８日に自身のＳＮＳを更新。日テレ系「ｎｅｗｓｚｅｒｏ」を卒業することを発表した。滝アナはインスタグラムに「ｎｅｗｓｚｅｒｏを離れることになりました」と報告。続けて「１年半みなさんの大切な時間にご一緒させていただき、ありがとうございました。ｎｅｗｓｚｅｒｏを通して皆さんの毎日が少しでもプラスになっていたら嬉しいです」とつ