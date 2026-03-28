人気お菓子同士の夢のコラボが、さらにパワーアップして帰ってきました♡チロルチョコと源氏パイの組み合わせが話題となったコラボ商品が、待望の再登場。サクサク食感とチョコの甘さが絶妙に重なり合い、一度食べたら忘れられないおいしさに。コンビニで手軽に楽しめる特別な一粒で、ちょっとしたご褒美タイムを過ごしてみてはいかがでしょうか。 ロングセラー同士の贅沢コラボ 2025年に初登場し、大きな話