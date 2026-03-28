補整下着は気になるけれど、締め付け感が苦手…そんな方にぴったりの新アイテムが登場♡サラリシアーシリーズのパンツは、驚くほど軽やかな履き心地と自然なスタイルアップを両立した優秀インナーです。透け感のある素材で快適なのに、気になるヒップラインはしっかりサポート。毎日のコーデに無理なく取り入れられる、新しい“ラクしてキレイ”を叶える一枚です。 軽やか素材でしっかり補整