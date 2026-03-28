バスケットボールのりそなBリーグ1部（B1）は28日、長崎市ハピネスアリーナなどで行われ、西地区トップの長崎が仙台を99―94で下し、36勝9敗とした。名古屋Dは群馬に79―88で敗れ、35勝10敗となった。東地区首位の宇都宮は北海道に104―99で勝ち、34勝目（11敗）を挙げた。北海道は29勝16敗。