「第５回内山信二杯」（２８日、多摩川）西尾亮輔（３７）＝愛知・１１２期・Ｂ１＝が初日６Ｒ、鋭く差すも桑原にバックで伸び負けたが、しっかり２着をキープし上々の滑り出しを見せた。「差さったと思ったんだけどなぁ。バックで伸びられた」と１Ｍの手応えが良かっただけに悔しさをにじませた。舟足に関しては「ターン回りはいいですね。リングを入れて前検日よりも一段階良くなっている」と好感触。「タイムもいいし、