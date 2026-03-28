都内のIT企業で営業課長を務めていた鈴木さん（仮名・53歳）は、48歳の頃から始まった不眠とむくみについて、「もしかしたら更年期障害かもしれない……」と感じていました。しかし、「更年期障害は誰にでもあるものだから」と考え、医療機関を受診せずに過ごしていました。【写真】早見優さん「白髪染めももちろんしますよ」更年期の体の変化もポジティブに症状は次第に悪化し、会議中に集中力が続かず、得意先との商談でもミス