休みなく連勤を続けることをナイトワーカー業界用語で「鬼出勤」と言います。元々は風俗店のお姉さんたちが働きまくることをこう呼んでいたのですが、近頃はメイドカフェなどのコンセプトカフェなどでも使われる用語となりました。【写真】弾むHカップち匂い立つ色気現役風俗嬢るるたんただ鬼出勤の本来の意味は、週5日出勤ではありません。1日12時間〜16時間勤務で週6〜7日勤務することが本来の意味なのです。風俗店での勤務形