従来よりも安心・安全なクルマにアップグレード日本が世界に誇るトヨタの最高級ショーファーカー「センチュリー」のセダンモデルが、2025年12月1日に一部改良を受けて新たに発売されました。エンジンや外観に手は加えられていないものの、安全・利便性にかかわる重要な機能が刷新されており、現代の最高級車に求められる水準をさらに高めた内容となっています。【画像】超カッコいい！ これがトヨタの最高級サルーン「“新”セ