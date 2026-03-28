衛生観念は人それぞれ。自分では気にならなくても、他人には許せないこともあります。その違いが原因で、関係にヒビが入ることも……。今回は、そんな「衛生観念」をめぐるお話。義両親とお嫁さんのあいだに、少しずつズレが生まれていきます。第14話もうムリです！！【編集部コメント】感情が爆発してしまい、今までずっと堪えていたことが我慢できなくなってしまったフミカさん。ついにユズちゃんを抱え、家を飛び出してしまい