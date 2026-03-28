高校に入学すると、新しい人間関係が広がるものです。期待と同時に、これまで経験したことのないトラブルに直面する子もいるのではないでしょうか。今回寄せられたのは、友人関係に悩む高校1年生の娘をもつママからの相談でした。『高1女子の友人関係。高校入学後から仲良しのAがいました。しかしあるときから急に無視され、わざと聞こえるように「気持ち悪い」「本当嫌い」と言われるそう。娘は相手にせず無視をしていますが、エ