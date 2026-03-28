佐賀県警科学捜査研究所（科捜研）のDNA型鑑定不正を巡り、県警は28日、証拠隠滅などの罪で在宅起訴された元職員が、組織内で問題が発覚した2024年10月以降も不正行為を行っていた可能性があることを初めて認めた。監察課が報道各社の取材に応じ、元職員が「（鑑定の試料に）不適切に触れることは可能だった」と述べた。