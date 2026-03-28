福岡県警春日署は28日、那珂川市仲2丁目5番付近で27日午後4時ごろ、女子中学生が見知らぬ男から「ラインの使い方を教えて」などと声をかけられる事案が発生したとして、防犯メールで注意喚起した。男は50〜70歳くらい、小太り、白髪交じりの短髪、白色の上着を着用。