俳優の陳内将（38）が28日、都内で「2026.0―2027.03カレンダーブック」（東京ニュース通信社）の発売イベントを行った。乾杯をテーマに、陳内考案の12種類のレシピカードが付録としてついてくる。「料理が苦手な方やご飯を今日は作りたくないという方でもできる簡単なレシピと日頃僕が食べているもの」とレシピに込めた思いを語った。イチ押しは「ばあちゃんの煮付け」。「天草のお醤油がないと、この味にはならない。ぜひマ