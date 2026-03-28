立ち技格闘技「RISE」は28日、両国国技館で「RISEELDORADO2026」を行った。「GLORY×RISELASTフェザー級（65キロ以下）STANDINGTOURNAMENT」準々決勝3分3R延長1Rは第6代RISEライト級王者の原口健飛（27＝FASCINATEFIGHTTEAM）がシュートボクシング3階級制覇の笠原弘希（26＝シーザージム）を判定で破った。1R、ともに静かな立ち上がりでローで様子を見せる。笠原が左右のパンチで追い込むも原口も左ジャブで対抗。