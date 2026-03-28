「巨人０−２阪神」（２８日、東京ドーム）ドラフト２位ルーキーの田和廉（早大）が２点ビハインドの九回にプロ初登板。１回を投げ２つの三振を奪うなど無失点デビューを飾った。投手の高橋から三振を奪ったのに続き、１番の近本をシンカーで空振り三振に仕留めた。「自分の得意な球、シンカーで空振り三振を奪えたのはよかった。しっかりゾーン内で勝負することを意識していたが、２アウトから四球を出してしまったのは今