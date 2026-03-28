漫才コンビ「ハイヒール」モモコ（62）が28日放送のカンテレ「見取り図の人生最後の朝昼晩餐ツアー」（午後2時57分＝関西ローカル）に出演。相方リンゴ（64）との関係について語った。同番組は、ゲストが「人生最後に食べたい3食と、理想の最後の日」について語るグルメドキュメントバラエティー。モモコは、理想の最後の1日について、用事を済ませたり、好きなオムライスを食べたり、お世話になった人たちに食事をおごりたい、家