タレントの三上悠亜さん（32）が2026年3月22日、自身のインスタグラムを更新。ウエストをチラ見せしたノースリトップス×デニム姿を披露した。「セットアップアイテムは色んなコーデ楽しめるからすき」三上さんは、短め丈のノースリトップスとデニムを合わせ、ウエストをチラ見せしたコーデや、抜群のスタイルが際立つバックショットと全身ショットを投稿した。「セットアップアイテムは色んなコーデ楽しめるからすき」とつづって