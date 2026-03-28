放送作家・脚本家の小山薫堂とフリーアナウンサーの宇賀なつみがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「日本郵便 SUNDAY’S POST」（毎週日曜15:00〜15:50）。今回の放送は、旅作家の下川裕治さんをゲストに迎えて、お届けしました。（左から）パーソナリティの小山薫堂、下川裕治さん、宇賀なつみ◆バックパッカーの定義を考える今回は、バックパッカーの達人として知られる旅作家・下川裕治さんがスタジオに登場しまし