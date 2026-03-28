MIZYU、RIN、SUZUKA、KANONからなる4人組ダンスボーカルユニット「新しい学校のリーダーズ」がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 新しい学校のリーダーズLOCKS!」（毎月第4週目 月曜〜木曜22:15頃〜放送）。3月25日（水）の放送では、「人見知りで緊張して人とうまく話せない」と悩むリスナーとの「青春コーリング」をお届けしました。パーソナリティのSUZUKA――RIN、いまだにメンバーに緊張!?SUZUK