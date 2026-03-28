ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする、お金と暮らしに関するお役立ちコラム。今回は、「年度初めにやっておきたい“お金の見直し”」について解説します。※写真はイメージです新年度が始まり、初任給が出たり昇給したりした人も多いかと思います。いつもよりもお金について意識してしまう人もいるのではないでしょうか。実は年度初めは、お金の見直しをするのにうってつけの機会です。年に1回、お金の