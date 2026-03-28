28日午後7時36分ごろ、東海地方で震度2の地震がありました。静岡県内では、震度2が熱海市・伊豆市・東伊豆町。震度1が富士宮市・伊東市・下田市・河津町で観測されています。この地震による津波の心配はありません。この地震の震源地は伊豆大島近海。震源の深さは40ｋｍ。地震の規模はマグニチュード4.0と推定されています。