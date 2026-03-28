中日のレジェンド左腕・山本昌さんが２８日放送のフジテレビ系「ジャンクＳＰＯＲＴＳ」（土曜・午後５時）に出演。１億円の年俸を得たときに真っ先にとった行動を明かした。この日のテーマは「プロ野球お金の話」年俸１億円を超えた経験のある元プロ野球選手と、届かなかった選手が登場。１８年連続で年俸１億円超えを果たしたと語った山本さん。最初に１億円を超えた年には高級外車・フェラーリを“キャッシュ”で購入したと