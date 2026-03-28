◆明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ第８節札幌１―１（ＰＫ４―２）藤枝（２８日・藤枝サ）Ｊ２札幌はアウェーで藤枝と対戦し、１―１の末にＰＫ戦を制して今季初の３連勝を飾った。今季初先発のＭＦ原康介（２０）が、後半１２分に今季初ゴールとなる先制点を挙げた。０―０の後半１２分、味方のボール奪取のこぼれ球が転がり、ＧＫと１対１に。冷静に左足を振り抜き、ネットを揺らした。得点後は左コーナーフラッグ付近へ