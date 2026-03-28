◆女子プロゴルフツアーアクサレディス宮崎第２日（２８日、宮崎・ＵＭＫＣＣ＝６５３９ヤード、パー７２）地元・宮崎市出身でツアー３勝の永峰咲希（ニトリ）が２６位で出て５バーディー、ボギーなしで通算７アンダーに伸ばし、首位と２打差の５位に浮上した。３番は３メートル、６番と７番は１・５メートルに寄せる好ショットを連発し、バーディーを奪取。１０番はグリーン奥からアプローチを１メートル弱につけ、１５番