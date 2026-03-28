食べ応え◎ザクザク食感が楽しいお菓子 そのまま食べるのとはまた違ったコーンフレークのおいしさを楽しめる4つのレシピをお届け。しかも、使う材料はたったの3つです。 溶かして混ぜて固めるだけホットケーキミックスを使って簡単クッキーデコレーションもかわいい腹持ちがよく、満足度◎ 材料3つなので気軽に試しやすいですし、余ってしまった「コーンフレーク」消費にも役立ちそう。お子さんとのおやつ作りにもおすすめです