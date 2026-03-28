大同生命ＳＶリーグに所属する群馬グリーンウイングスが２８日、群馬・太田市内で大同生命保険株式会社との地域活性化イベント「地域とともに新化する」（後援・公益社団法人ＳＶリーグ）を開催した。地域の持続的発展、企業の持続的成長を目的とした企画で、地元中小企業・個人事業所から約１００人が参加。第１部は同市内で地域企業交流会を実施し、チームを運営する一般社団法人グリーンウイングスＧＵＮＭＡの佐藤公彦代表