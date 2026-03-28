◇明治安田J2・J3百年構想リーグ東A組第8節湘南3―1横浜FC（2026年3月28日ニッパツ三ツ沢球技場）湘南が横浜FCに快勝して連勝を3に伸ばし、J2・J3東A組の暫定首位に浮上した。今季から指揮を執る長沢徹監督は「（先制して）受ける展開になったが、しっかりと仕留めきってくれた。チームとして前進しているかなと思う」と評価した。前節先発したFW石井久継とMF石橋瀬凪がU―21日本代表の活動で不在も、影響を最小限に抑え