「ソフトバンク６−４日本ハム」（２８日、みずほペイペイドーム）日本ハムは痛恨の逆転負けで開幕２連敗。先発・達孝太投手が、完封ペースから一転ＫＯされた。三回までは完全投球。四回に近藤に初安打となる二塁打を許したが、その後の１死一、二塁も後続を断った。しかし、２点リードの五回。安打と２四死球で２死満塁のピンチを招くと、近藤に走者一掃となる右中間への逆転適時二塁打を浴びた。さらに柳町、柳田、山川