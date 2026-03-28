3月28日、TOYOTA ARENA TOKYOで「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B1第27節が開催。西地区の三遠ネオフェニックスが、アウェーで東地区上位のアルバルク東京と対戦した。 第1クォーターから激しい点取り合戦となり、三遠は23－24と1点ビハインドで最初の10分を終える。第2クォーターはA東京のブランドン・デイヴィスらに得点を許し、46－51とリードを広げ