Eveが、7年ぶりとなるライブハウスツアー『Eve Zepp Tour 2026「廻帰」』を7月より開催。また、えーけーによる描き下ろしキービジュアルも公開となった。 （関連：【画像あり】Eve、ライブハウスツアー『廻帰』えーけーによる描き下ろしキービジュアル） 本ツアーは、7月4日の福岡 Zepp Fukuoka公演を皮切りに、ファイナルの大阪 Zepp Osaka Bayside公演まで全国5都