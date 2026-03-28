おいしくるメロンパンが、新曲「ツツジの枯れる頃には」を4月15日0時に配信リリースする。 （関連：【画像あり】おいしくるメロンパン、イラストレーターの海憂が手掛けた「ツツジの枯れる頃には」ジャケット写真） 本情報は、活動10周年を迎え、メジャーデビュー作となる10thミニアルバム『bouquet』を携えたツアーのファイナルとなった東京 LINE CUBE SHIBUYA公演にて発表されたもの