去年、けん玉の全国大会でともに日本一になった親子が岡山県備前市にいます。西川一穂さんと瑞歩さんです。同じ道場で技を磨き続け、目標を達成しました。けん玉がつなぐ親子の絆とは。 【写真を見る】けん玉がつなぐ父と子の絆「お父さんがかっこいいと思ったから」日本一になった親子の夢は【岡山】 公民館から響いてくる音。中では、子どもと大人が一緒になってけん玉の練習をしています。備前市で30年以上続いている、「備