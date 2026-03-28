これまでに44カ国を旅した“肉体派ライター”の佐藤大輝氏は、異国のトイレを使用する度に「日本のトイレは世界最強」「アニメや自動車よりも国際的に評価されていないのでは？」と思うことがあるという。日本の常識は世界の非常識。本稿では佐藤氏が経験した、「海外旅行中の地獄体験・トイレ編」について紹介する。（肉体派ライター佐藤大輝）固定観念が覆される想像を絶する海外のトイレ日本では「トイレ＝無料」が常識にな