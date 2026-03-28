グラビアに加え、ドラマや映画、MVなど、映像作品への出演も増えている蓬莱舞。3月31日に発売される2nd写真集『ラストシーン』では、彼女史上最高にセクシーなカットに挑戦した。「ランジェリーを着て撮影するのは初めてだったんですけど、衣装合わせのときに用意していただいた衣装がかわいいものばかりで、早く着てみたいと思っていたんです。デニムのシャツを羽織っての撮影も、いままでにやったことがない見せ方でしたけど、