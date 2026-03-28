3月27日、ABEMAの公式Xが更新され、新たに始まる恋愛リアリティショーの予告映像に、政治家・石丸伸二氏の姿が映り込み、ネット上が騒然となっている。「タイトルは『#恋愛病院』。4月2日の夜10時にスタートする新番組で、本気の恋を忘れた“ワケあり男女”10人が、恋愛だけに向き合う2泊3日のリハビリ生活を送る内容です。動画には石丸氏の姿も確認できます」（芸能記者）予告は約30秒。初対面の場面なのか、石丸氏は「石丸伸