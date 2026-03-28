「小さいころは、プリキュアが好きで、女の子らしいコだったんです。もの静かで、主張も激しくないほうでした。大きくなってアイドルをやっていたときに、髪が傷みすぎて切ったら、意外とこっちのほうが似合うかも、と思って。それからは服もラフなのが好きになりました」昨年春に『オールスター後夜祭’25春』（TBS系）のアシスタントを白ビキニ姿で務め注目された五木ゆうり。「私、飽きっぽい性格なんですよ。楽器をやりたく