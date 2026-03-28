3月27日、東京・渋谷の老舗ライブハウス「La.mama」で開催された「第435回ラ・ママ新人コント大会」でスピードワゴンの小沢一敬が舞台に復帰した。2023年12月下旬、「週刊文春」によるダウンタウン・松本人志のトラブル報道で、女性のアテンド役とされた小沢。2024年1月から活動を自粛していた。「ライブ前の午後5時頃には相方の井戸田潤さんとネタ合わせのために所属事務所に立ち寄り、報道陣からの質問を受けています。『