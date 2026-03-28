2026年3月26日、中国メディアの封面新聞は、河南省開封市の人気テーマパーク「万歳山景区」で、プロ用の撮影機材で妻を撮影していた男性観光客がスタッフに商業撮影と疑われ、3度にわたり制止・退去を求められたと報じた。記事によると、男性がその場でSNSのやり取りを見せて夫婦関係を証明したにもかかわらず、「プロ用機材の持ち込みは禁止」として聞き入れられなかった。男性が「自分の妻を撮るのもいけないのか」と繰り返し問