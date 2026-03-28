「少し外を歩くだけでもいろいろなものが目に飛び込んできて…さまざまな文化が混ざり合っていて、どこを見たらいいのかわからないぐらい刺激的な国でした」5th写真集『AS IF』のロケ地・タイをこう振り返るあまつまりな。少女のような微笑みから魔性の横顔まで、その抜群の表現力を存分に見せつけた本作は、限界まで披露されたボディにもこだわりが詰め込まれている。「数カ月かけて少し肉付きをよくして、そこから撮影までの1