ミス中央2022グランプリで注目を集めた加藤愛梨。身長169cm、9頭身の抜群のスタイルでグラビア界でも存在感を放っている彼女は、女優としてもショートムービーで主演を務めるなど、着実にキャリアを重ねている。「これまでの人生を振り返ると、受験勉強やダンス、ミスコンなど、何かに夢中になっている時間が自分の原動力だったんです。でもお芝居に出会う前は、そういう打ち込めるものがなくて元気を失っていました。でもお芝居