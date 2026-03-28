お笑いコンビ「見取り図」が28日放送のカンテレ特番「見取り図の人生最後の朝昼晩餐ツアー」（土曜後2・57）に出演。最後の晩餐について語った。有名人に人生最後の1日の過ごし方と最後に食べたい朝昼晩ご飯を聞く同番組。MCを担当した見取り図も冒頭、自身が最後に食べたいものを語り合った。盛山晋太郎は「ほんまに言っていい？」と前置きした上で、「やんやんつけボー」と回答。明治が販売する、スティックをチョックリー