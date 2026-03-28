【エルサレム＝福島利之、カイロ＝溝田拓士】イスラエル軍は２７日、イラン西部アラクの重水炉と中部ヤズドのウラン抽出施設などの核施設を空爆したと発表した。イラン南部のブシェール原子力発電所や各地の電力関連施設などへの攻撃も確認され、精鋭軍事組織「革命防衛隊」は報復としてイスラエルや米軍基地がある近隣諸国を攻撃、サウジアラビアで米兵１２人が負傷した。アラクの施設は兵器級のプルトニウム生産ができないよ