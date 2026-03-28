服はたくさんあっても着たいものがない、と感じたことはありませんか。「服を減らすと好みや似合うものがはっきりし、理想の自分に近づける」と話すのは、SNSや書籍で片付けのヒントを発信しているyur.3さん（Instagramフォロワー約15万人）。ここでは、服を手放す勇気をくれる言葉を5つご紹介します。1：適当な服で過ごせば、適当な1日になる朝起きて、好きな服に着替えれば気合が入り、「いい1日にしたい」と思えるもの。買い物