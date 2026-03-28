有田哲平（55）と山崎弘也（50）が28日、都内で開催された、第2回「ウイコレFAN TOURNAMENT」に参戦した。同イベントはサッカーのモバイルゲーム「eFootballsウイコレCHAMPION SQUADS」の公式リアルイベント。山崎は大会2連覇を達成、有田は予選敗退となった。山崎が2連覇したことで有田は“ヤラセ疑惑”を口にした。「ガチです！」と繰り返す山崎に有田は「僕も努力してるのに早く負けてザキヤマだけねぇ…」とボヤくと、「ヤラセ