仕事や家庭で忙しく、つい自分のことあと後回しにしてしまう…そんな人も多いのではないでしょうか。YouTube『60歳からの幸せライフ』で暮らしや生き方を発信するライフさんは、「40代・50代は気をはりすぎていたかもしれない」と振り返ります。今回は、ライフさんが60代になって気づいた「手放してよかったこと」3つを紹介します。60代、40代〜50代を振り返って得た「気づき」60代になった今も、完成形とは言えません。今も心が揺