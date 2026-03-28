SNSで話題になり、欠品中の店舗もあるというセリアの「フロアラバーほうき」。ここでは、元小学校家庭科教諭で家事に関する著作を多数執筆しているお掃除ブロガー・よしママさんが実際に家じゅうの掃除に使用してみた感想を紹介します。セリアの「フロアラバーほうき」はどんな商品？セリアの「フロアラバーほうき」（110円）は、穂の部分がラバー素材になっているホウキ。毛がからまず、小回りがきくので隙間や階段など細かい部分