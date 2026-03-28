暖かくなり、冬布団もそろそろしまいどき。虫やカビの発生も防ぎ、長く快適に使うためにも、正しいしまい方を知っておくことが大切です。今回、西川株式会社の眠りのスペシャリスト、スリープマスターである本多優花さんに、冬布団の収納のコツと、しまう前にやっておきたい「ひと手間」について教えてもらいました。冬布団をしまう「ベストタイミング」室温が15℃を上回ったら寝具をきり替えるタイミングです。気温の変化を目安に